Psychický teror ve Výměně manželek diváci odsoudili: Obdivuju Petru, že to neukončila ještě dřív, píší

Romanovi se nelíbilo, že Petra přehnaně uklízela, i když to prý nebylo potřeba. Velké dusno pak nastalo, když Petra zjistila, že rodiče nechávají svoji tříletou dceru jezdit v autě nepřipoutanou. A atmosféra se postupně stále stupňovala. Na Petru byl totiž sprostý nejen Roman, ale také patnáctiletý syn Zuzany.

Zuzana to měla v novém domově značně jednodušší. Náhradnímu manželovi také prozradila, v jak toxickém vztahu žije.

"Roman mě zamkl do pokoje, schoval klíče a děti to viděly. Oni jsou schopný se porvat. Chodím se občas vyvenčit za barák, dál nesmím,“ řekla překvapenému Jirkovi se slovy, že neví, proč s Romanem vůbec je. Také mu svěřila, že si s ním nerozumí její syn Tonda, který si naopak vytvořil přátelské pouto s náhradní maminkou Petrou.

Diváky už některé díly Výměny manželek snad ani nepřekvapují. Překvapením by spíš bylo, kdyby se neudálo žádné bizarní drama.

„Paní by měla chápat, že mají být děti na prvním místě, ať jsou, jaký jsou. To, co měla doma, nemá s chlapem co dělat. A dala mu přednost před dítětem, to není normální,“ napsala jedna z divaček.

„Bylo mi jí hrozně líto, strašně hodná a zraněná ženská. Jen má smůlu na chlapy, jeden ji týral fyzicky a druhý psychicky. Ten nejstarší syn je poklad,“ uvedla další, se kterou se mnozí shodují.

„Tondy mi bylo moc líto, šikovný kluk, i ten mladší. Nikdy bych nedala chlapovi přednost před dětmi, a ještě je žárlivý jak blázen,“ diskutují lidé.

„Já obdivuji tu Petru, že to vydržela tak dlouho, já bych zdrhla hned druhý den,“ dodala fanynka Výměny manželek. ■