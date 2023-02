Dojetí a radost: Vdova po legendárním kouči Ivanu Hlinkovi zavzpomínala na tragicky zesnulého manžela

Vdova po Ivanu Hlinkovi zavzpomínala na manžela Super.cz

Uplynulo 25 let od chvíle, kdy čeští hokejisté v čele s koučem Ivanem Hlinkou porazili v Naganu Rusko 1:0 a vybojovali tím zlaté olympijské medaile. Na rok 1998 zkrátka nezapomene nikdo z nás a už vůbec ne Liběna Hlinková, která byla a je na manžela velmi pyšná.

„Těší mě to, když na záběrech vidím ten náš tým a Ivana. My jsme poslední tři zápasy sledovali na zimním stadionu, takže to mělo takový řád a pořádek. Já jsem hrozně moc fandila, ale nebyla jsem ten fanoušek, který křičí. A když zvítězili, tak jsem měla nesmírnou radost a Ivan mi pak asi 45 minut volal,“ svěřila se Super.cz paní Liběna, se kterou jsme si povídali na slavnostní premiéře filmu Děti Nagana, který právě osudový den pro Česko připomíná.

Velká rána pro Liběnu Hlinkovou, ale i pro celý český národ přišla 16. srpna roku 2004. Toho rána obletěla republiku tragická zpráva, že kouč hokejové reprezentace zahynul při autonehodě. V té chvíli se země zahalila do černé barvy.

Jaká šťastná vzpomínka se paní Hlinkové vybaví, když dojde řeč na jejího zesnulého manžela? „Tak těch vzpomínek je vícero, a tak nemůžu vytipovat pouze jednu. Vždycky vzpomínáte na to hezké,“ dodala s dojetím. ■