Patricie Pagáčová v zářivém kostýmku: Odhalila i dekolt a krajkové body a byla nepřehlédnutelná!

Patricie Pagáčová byla na filmové premiéře k nepřehlédnutí. Super.cz

„Já mám ráda barvy. Mám teď jednu spolupráci a oni mě takhle krásně ohákli,“ svěřila se se smíchem herečka, kterou doprovázel manžel Tibor.

Jelikož přišla na premiéru i se svým chotěm, svěřila se nám Patricie, že co se týče hlídání malé dcerky Bibianky, nastalo pár hodin před odchodem menší drama. „Původně měla hlídat naše milá chůva, ale je také pozvaná, takže se nakonec střídá můj táta s mojí mámou. Ale máma byla v práci, takže táta musel od šesti do sedmi a teď už je snad doma máma,“ smála se Patricie během rozhovoru pro Super.cz.

Co se týče jejích vzpomínek na Nagano, jsou spíš letmé, Tehdy jí bylo deset let, euforickou atmosféru, která tehdy panovala po celé České republice, ale vnímala. Herečka svěřila, že je velkou hokejovou fanynkou. „Vždycky, když hraje národní tým, tak to sleduju, vyšiluju a fandím. Ale hokej hrát neumím, neumím ani bruslit. Takže to obdivuji,“ dodala herečka. ■