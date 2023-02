V 6. měsíci se předvedla jen v plavkách: Takhle to sluší missce Čerešňákové s rostoucím bříškem

Eva Čerešňáková Foto: se svolením E. Čerešňákové

To, že je v požehnaném stavu, prozradila Eva Čerešňáková (36) teprve nedávno. Přitom už je modelka a moderátorka v 6. měsíci těhotenství. Po křtu své nové knihy zabalila kufry a rozhodla se dopřát si s partnerem poslední dovolenou u moře jen ve dvou.

„Původně jsme chtěli vyrazit někam do tepla už v lednu, ale kvůli moderování několika akcí, finalizaci knížky o Svatojakubské pouti a přípravě jejího křtu jsme cestu museli posunout na únor,“ svěřila se Super.cz Eva, která s bříškem zvládla cestu až do Mexika.

„Je to trošku na poslední chvíli, v sedmém měsíci těhotenství už bych cestovat moc nechtěla, i když mám díky Bohu bezproblémové těhotenství a cítím se skvěle,“ prozradila budoucí maminka, která si u moře užívá. Odpočívá, nabírá sílu a vedle relaxu na pláži tráví dny i chůzí. „Mít v sobě nově vznikající život, to je úžasný zázrak, který obdivuji každý den. Jsem vděčná za tyto odpočinkové dny, kdy jsem se na chvíli zastavila a program je hlavně moře, plavání, hodně spánku i dlouhé procházky podél pobřeží. A taky si s partnerem užíváme to, že máme čas jen sami pro sebe. Což se za pár měsíců změní,“ svěřila se Eva, která po návratu z dovolené hodlá pomalu chystat veškerou výbavu pro příchod miminka.

„Hned po návratu se vracím k pracovním povinnostem, ráda bych ještě březen i duben pracovala. Ale hlavně se doma musíme začít připravovat na příchod miminka a řešit základní výbavičku, doposud jsme to odkládali s tím, že času je dost. A ono to přitom tak rychle utíká,“ dodala modelka. ■