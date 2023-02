Populární Lišák se do soutěže Na lovu dostal přes hospodu. Je single, ale nabídkám na rande se nebrání

Václav Slabyhoudek alias Lišák je v soutěži Na lovu od srpna 2021. TV Nova

Chvíli přemýšlel. „Ty jo, hokejisté? Řekl bych, že hokejový tým. A potom to byl Raška v Grenoblu v roce 1968, ale předtím si myslím, že nějaké medaile byly, ale to jste mě docela zaskočila. Nebyly? Aha.“ Odpověděl, takže trefil skokana na lyžích Jiřího Rašku napodruhé, ale správně určil ZOH v Grenoblu 1968.

Václav, který v televizi „loví“ od počátku populárního klání, vystudoval nejen práva na Karlově univerzitě, ale také tam absolvoval studia na Fakultě sociálních věd. Takže nás zajímalo, jestli stále platí jeho ambiciózní plán, že chtěl jako právník pracovat v Bruselu?

„Ano. Ne za rok, dva, ale výhledově třeba za pět let. Umím francouzsky, ale tam se musí francouzština ovládat na profesionální úrovni. Zdokonalit se v ní je můj cíl,“ řekl Super.cz Lišák. Živí se překládáním právních smluv na volné noze, takže si pochvaluje flexibilitu. Umožňuje mu kombinovat práci s natáčením.

V běžné verzi celosvětově populární soutěže Na lovu (The Chase) byl do loňské půlky roku nejmladším lovcem. „Do australské verze nastoupila právnička Mara Lejins pod přezdívkou The Smiling Assassin, která by měla být mladší než já,“ prozradil.

Jeho přezdívka vznikla společnou debatou s tvůrci pořadu. Chtěli v ní mít, že je nejmladší a také se inspirovali barvou vlasů. „Zároveň se jeden produkční jmenuje Honza Liška a všichni mu říkají Lišák. Tímhle způsobem jsme se k tomu dobrali. Kdyby se mi to nelíbilo, mohl jsem do přezdívky zasáhnout.“

Do soutěže ho dostala zvláštní náhoda. Jeden z tvůrců otázek je zároveň ve vedení společnosti Hospodský kvíz. Václav se jejích akcí pravidelně účastní se svým týmem. „Jde o mou vášeň už pět let. Nasávám informace a je to zábava s kamarády. Moderátor kvízu dal tip na někoho z naší party, protože se umísťujeme na špici pražských i republikových lig.“

Když ho oslovil, jestli by chtěl soutěž zkusit, přišlo mu to jako sci-fi, protože nikdy před kamerou nestál. „Taky jsem na sebe hodně přísný, vím, že mám rezervy, které bych chtěl do budoucna doplnit. Tudíž jsem si nebyl jistý, jestli je Na lovu pro mě to pravé ořechové. Ale rozhodnutí stát se lovcem rozhodně nelituji.“

Právník Slabyhoudek pochází ze Sokolova, kde chodil do školy i na gymnázium. Teď žije v pražských Letňanech. Lidé ho v rodném městě poznávají. „I cestou sem k vám mě pár lidí zastavilo v metru. Ptají se, jestli jsem to já a pak jsou většinou překvapení,“ směje se.

Momentálně není zadaný, ani žádný vztah nehledá, ale příležitostem se nebrání. Díky soutěži proběhlo i pár schůzek. Fanynky ho spíš žádají o podpis a fotku, nebo o možnost sejít se a nafotit společně. ■