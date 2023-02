Viděli jste někdy tak sexy kampaň na boty? Přírodou obdařená kráska z Pobřežní hlídky ji vyšvihla do nebeských výšin

Charlotte McKinney pro Larroudé Profimedia.cz

Blondýnce, která se proslavila nejdřív na Instagramu a posléze v roce 2015 bodovala v reklamě vysílané v poločase SuperBowlu, se přezdívalo ‚příští Kate Upton‘. Stejně jako ona má totiž vše na svém těle absolutně přírodní, a proto ve zmiňované reklamě také pojídala a propagovala ‚naprosto přírodní burger‘.

Ačkoli si Charlotte na poprsí číslo pět částečně založila kariéru, v minulosti přiznala, že byly časy, kdy pro ni byla prsa spíš prokletím. V dřívějším rozhovoru pro magazín Ocean Drive prozradila, že ji drsná šikana na střední donutila školu opustit.

„Neměla jsem žádné kamarádky. Přátelila jsem se spíš s kluky a spousta lidí mě titulovala courou. Prsa mi narostla hodně brzy a já jsem vlastně ani nevěděla, co s nimi dělat nebo co nosit. Bylo to hrozně nepříjemné," svěřila se modelka.

Na otázku, zda někdy uvažovala o zmenšení, odpověděla: „Přemýšlela jsem o tom. Ale určitě se má prsa díky stravě a i postupem času zmenšila. Takže si umím představit, že bych v budoucnu šla třeba na pozvednutí,“ dodala kráska, která si v roce 2017 zahrála mimo jiné i ve filmovém zpracování Pobřežní hlídky, kde byli jejími kolegy Dwayne Johnson, Priyanka Chopra Jonas či Zac Efron. ■