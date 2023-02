Žena (30) po několika extrémních plastikách hořce lituje: Snaží se zachránit, co jde

Mary Magdalene Profimedia.cz

Nedávno se fanouškům svěřila, že jí prasklo jedno extrémně zvětšené ňadro, a i další změny těla bude chtít opravit. Posteskla si, že je chycena v začarovaném kruhu dalších operací, které mají zachraňovat ty předchozí. „Už to není zábavné dobrodružství, ale vyčerpávající všemi možnými způsoby,“ řekla Daily Mailu. „Vyčerpávající časově, finančně, bere mi to energii, doplácím na to zdravím.“

Rekonstrukce bude během na dlouhou trať, Mary má za sebou odstranění několika prsních implantátů a cítí se prý výborně. „Hlavně záda si ulevila. Oblečení skvěle sedí, a když mluvím s lidmi, tak ti jen nezírají na má prsa,“ uvedla s tím, že jejím cílem je, aby při rozhovorech lidé viděli ji a ne její plastiky. V rámci svého nového já také plánuje změnu pseudonymu, chce si říkat Divine Denise.

Mary Magdalene se „proslavila“ v roce 2018 poté, co podstoupila ilegální proceduru, aby měla „nejtlustší vaginu na světě“. „Málem jsem při tom zemřela, museli mi dát dvě krevní transfuze. Lékař si myslel, že nepřežiju,“ svěřila. ■