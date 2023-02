Slovenská topmodelka, která randila s Leošem Marešem, je opět sama: Asi dělám něco špatně, posteskla si po rozchodu

Michaela Kociánová přiznala rozchod. Michaela Feuereislová

"Jsme spokojení. Myslela jsem, že mě tady nic tak neudrží, ale tím, že byla korona, vyplynulo to a teď odlétám ze Slovenska. Je to změna, ale je to fajn. Tedy rozmýšleli jsme se nad tím, že bychom se přestěhovali do Prahy. Ještě uvidíme, jak nám to práce dovolí," prozradila Michaela pro Super.cz minulý rok v červenci s tím, že nečekala, že se po návratu z Paříže do rodného Trenčína takto zamiluje.

Jak se ale říká, lásce člověk někdy neporučí, a i tento vztah nakonec skončil.

„Aktuálně jsem svobodná. Jeden můj známý řekl, že něco dělám špatně, když přede mnou ještě nikdo nepoklekl,“ svěřila se Kociánová ve slovenském pořadu Neskoro Večer na RTVS.

Michaela byla v minulosti spojovaná i s moderátorem Leošem Marešem (46), exmanželem zpěvačky Madonny Guyem Ritchiem, slovenským fotbalistou Filipem Šebem nebo fotografem Dylanem Don Dirkem. ■