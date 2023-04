Nejen Pomeje a Štaidl. Připomeňte si největší lásky i románky Ivety Bartošové (✝48)

Iveta Bartošová a její osudoví muži... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Popová hvězda Iveta Bartošová (✝48) by v sobotu oslavila už 57. narozeniny. Bohužel svůj život před lety ukončila skokem pod vlak. Její pestrý život byl jako jízda na horské dráze. A stejně tak to měla i s osudovými muži, kteří prošli jejím životem. Kteří to byli?