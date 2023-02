Cítil jsem se strašně! Austin Butler řekl, čím se musel cpát, aby přibral do role Elvise. Inspiroval ho Ryan Gosling

Austin Butler udělal pro roli vše. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nejen herečky se občas musejí ládovat, aby přibraly do svých rolí. Před časem byl ke změně jídelníčku přinucen i Austin Butler (31), který si zahrál v životopisném filmu o králi rokenrolu.

Krasavec Austin Butler věděl, čím si bude muset projít, když přijme roli Elvise Presleyho (✝42). Ten totiž začal postupně dost přibírat, a pokud mělo Austinovo pojetí vypadat věrohodně, musel se začít chtě nechtě ládovat. Jeho novou antidietou se stalo něco, z čeho by modelky asi dostaly infarkt. Do mikrovlnky vkládal poctivou zmrzlinu, nechal ji rozpustit a pak ji pil.

„Je to zábava zhruba na týden. A pak se začnete cítit hrozně,“ řekl herec magazínu Variety. To ale nebylo vše, co kvůli tloustnutí podstoupil. Také si například koupil třeba dvacet koblih najednou a všechny je snědl. „Opravdu jsem začal přibírat pár kil,“ řekl Butler, který se prý inspiroval Ryanem Goslingem (42). Ten podobnou zmrzlinovou nálož zakusil při přípravě na natáčení filmu Pevné pouto, ve kterém ale nakonec po údajných sporech s tvůrci nehrál.

Austinovi ale bohužel ani tato příprava úplně nepomohla. Film se netočil kvůli covidu chronologicky, jak bylo původně v plánu, a tak musel během natáčení stejně nosit vycpaný oblek. Jinak ale udělal pro roli opravdu vše. Elvise studoval dva roky, aby mohl ztvárnit i to, jak se měnil během života. „Slyšel jsem rozdíly v tom, jak se během let měnil jeho hlas, a také jsem viděl, jak se měnily jeho pohyby,“ svěřil herec. Za svůj výkon byl pak odměněn Zlatým glóbem pro nejlepšího herce nebo cenou BAFTA. ■