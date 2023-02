Co dnes dělá bývalá členka skupiny Holki? Klára Kolomazníková by se nebránila s Holkami opět vystupovat

Vrátí se Klára Kolomazníková opět do skupiny Holki? Super.cz

Na začátku nového milénia čtyřčlenná skupina Holki válcovala hitparády. V roce 2003 se ale Klára Kolomazníková rozhodla, že už v projektu pokračovat nebude. Její vztahy s další členkou Radanou byly natolik špatné, že o obnovení spolupráce se do dnešní doby nebavily. Jak nám ale Klára nyní přiznala, návratu k ostatním Holkám by se nebránila.

„Já jsem v pohodě, uvidíme, co přinese budoucnost, já sama nevím a nemůžu mluvit za druhou stranu. Kdyby to měla být hostovačka nebo speciální akce, tak asi ano, pokud by to tedy přišlo i z druhé strany,“ svěřila se Klára Super.cz.

A co dnes tedy dělá? „Já jsem součástí dvou projektů. Jeden se rozjíždí v březnu, nebudu prozrazovat, a druhý projekt je ve filmové společnosti, ke konci roku budeme točit i film, a ještě jsem začala spolupracovat s jedním magazínem ohledně aut a stále zpívám a přibrala jsem ještě moderování. Jezdím někam moderovat a k tomu zazpívám,“ dodala Klára Kolomazníková.

