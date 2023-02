Video, které dojímá k slzám: Takhle reagovali partner a rodina Dominiky Myslivcové na odhalení těhotenství

Dominika Myslivcová se za pár měsíců dočká svého prvního dítěte. Michaela Feuereislová

Dominika Myslivcová (28) prožívá jedno z nejkrásnějších období svého života. Je to teprve pár dní, co světu oznámila radostnou novinku, že pod srdcem nosí své první dítě. Miminko čeká se svým partnerem Zdeňkem, který bude rodičem také poprvé.

Půvabná influencerka se se svými fanoušky podělila také o velmi dojemné video, na kterém odhalila, jak na těhotenství reagovali její nejbližší.

„Zjistila jsem to přesně 23.12. u přípravy bramborového salátu. Jen tak ze srandy jsem si odběhla udělat těhotenský test, protože jsem měla pár dnů zpoždění. A nikdy, přísahám, nikdy by mě nenapadlo, co na něm uvidím. Na ten moment se prostě nedá připravit. Doslova to se mnou málem šlehlo, nevěděla jsem, jestli se mám smát, nebo brečet. Totální zmatenost! A to hlavně z toho důvodu, že jsme se o miminko nějak usilovně nesnažili, bavili jsme se, že třeba jednou, ale koho by napadlo, že hned,“ napsala Dominika v příspěvku.

Na videu je znát, že tohle oznámení byl krásným šokem pro celou Dominičinu rodinu i přátele. Jak ostatně známá blondýnka píše, takový dárek pod stromečkem nikdo nečekal.

„Když opadl prvotní šok a já si to všechno uvědomila, byla jsem moc šťastná, dostala jsem ten nejkrásnější, nečekaný dáreček přímo pod stromeček. Škoda, že první moment natočený nemám, ale telefon byl poslední věc, na kterou jsem myslela. Vše se děje z nějakého důvodu a já celé své rodině udělala nádherné Vánoce,“ dodala. ■