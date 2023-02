Pamatujete si na Slávka Bouru? Bývalý moderátor Rande je dnes dědečkem. Se svou vnučkou se ale moc nevídá

Co dnes dělá Slávek Boura? Super.cz

„Roli dědečka si užívám, přestože se s vnučkou málokdy vídám, a je to moje chyba a ne její, protože ona je příliš malá na to, aby mi zavolala a řekla dědo, co je, před půl rokem jsi mi slíbil, že si budeme hrát, a já řeknu Amálko sakra, já už jedu, tak asi takhle to jednou bude,“ svěřil se moderátor Super.cz.

Dnes se věnuje především práci s dětmi, které mají logopedické vady. Nedávno stanul také u Krajského soudu v Českých Budějovicích mezi skupinou osob, kterou policie viní z pašování drog třeba do Austrálie. Případ moderátor nekomentuje, na dotaz, co se kolem něj nyní odehrává a co je u něj nového, odpověděl: „Přestože bouře se různé dějí nad mou hlavou a blesky lítají a mnozí mi nepřejí vůbec nic, jen peklo a zlo, tak se zaplať pánbůh daří a já to s pokorou přijímám.“ ■