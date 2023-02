Návrat Evy Perkausové vyvolal vlnu zloby: Moderátorky se musela zastat i Lašková, která z Primy odešla

Eva Hecko Perkausová se vrátila na obrazovky Primy. Foto: Super.cz/CNN Prima News

Je to teprve pár dní, co se Gabriela Lašková (33) dozvěděla, že na její místo moderátorky Hlavních zpráv nastupuje po mateřské dovolené Eva Perkausová (28).

Ač se Gabriela nemusela s rolí moderátorky na CNN Prima News zcela loučit, tak nabídku moderování pořadu Showtime odmítla a z televize po devíti letech odchází.

Po krátké pauze se již v úterý vrátila na obrazovky Eva Hecko Perkausová. Avšak je znát, že se v diskusích na sociálních sítích setkává nejen s milými vzkazy, ale také kritikou.

Někteří totiž mají pocit, že je to právě ona, kdo stojí za koncem Gabriely Laškové, ač se mají věci zcela jinak. Dotazů i vzkazů bylo tolik, že se Eva rozhodla k celé věci vydat prohlášení.

„Každému normálnímu člověku je snad jasné, že bych nikdy záměrně nevyhodila nikoho z pracovní pozice. Hlavně nejsem k takovým rozhodnutím kompetentní. Vrátila jsem se z mateřské dovolené zpět do práce, což bylo v plánu a se změnami, které jsme se dozvěděli, nikdo ze zasvěcených dopředu nevěděl včetně mě. Já jsem musela uvolnit svou dosavadní pozici, na které jsem byla 4 roky a byla mi nabídnuta pozice po boku Petra. Petrově kolegyni, Gabče L., byl nabídnut jiný moderátorský post. Respektujeme rozhodnutí nadřízených, což dělá valná většina z nás. S Gabčou jsme vždy vycházely a vycházíme, protože víme, jak se celá situace má. To víte, že je nám to líto, ale myslím si, že odsuzování kohokoli v tomto případě není na místě,“ informovala Perkausová, které se po vlně nepříjemných komentářů zastala i Gabriela Lašková.

„Prosím, Eva za nic nemůže, ani Soňa. Jsou rozhodnutí, která dělají jiní. A taková rozhodnutí se rozhodně dají respektovat, ale musí být podána s úctou k druhému. Život jde dál, najdu novou cestu. Jsou přeci důležitější věci. Zdraví,“ uvedla dnes již bývalá moderátorka. ■