Vítězka SuperStar prošla těžkými životními zkouškami: Otevřeně promluvila o smrti otce i boji s bulimií

Tereza Mašková v pořadu 13. komnata Česká televize

Ač může Tereza působit na první pohled jako žena, které život pouze nahrává, není tomu tak. Od malička se musela vyrovnávat se smrtí otce, který zemřel při autonehodě, když jí bylo čtyři a půl roku a její sestře dva roky.

„Táta jel s babičkou a tetou za svým dědečkem do České Třebové. Na zpáteční cestě měli autonehodu, někdo to do nich napálil a auto se převalilo do příkopu a táta to nepřežil. Teď to mám zase celé před očima. Viděla jsem svou mámu a bylo to, jako by se zastavil svět. Neřekla nic, začala plakat, podívala se na mě a na mou sestru a plakat přestala. Od té doby jsem ji plakat neviděla. Bylo jí sedmadvacet let. Sama si nedokážu představit, že bych tohle měla svému čtyřletému dítěti vysvětlovat,“ vzpomíná Tereza v pořadu 13. komnata.

Tereza smrt otce, po němž zdědila pěvecké geny, dlouho nedokázala přijmout. Nikdy ho nepřestane postrádat, ale ulevilo se jí, když svůj smutek dokázala po letech vytěsňování emocí vložit do písničky. Největší oporou jí jsou její matka a mladší sestra Veronika.

Kvůli kariéře se Tereza později přestěhovala do Prahy. Svědomitě na sobě pracovala a omezovala se v jídle, aby na jevišti vypadala co nejlépe. Jenže se setkala i se šikanou, kdy lidé komentovali její postavu i vzhled.

„Neustále jsem poslouchala, že zpěvačka by měla vypadat tak a tak, musí být hezká. Tam odstartovalo to, že se u mě objevila bulimie. V tu chvíli to pro mě byl nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak zhubnout,“ svěřila se Tereza, která věděla, že nedělá dobře, ale měla ze sebe dobrý pocit, že nepřibere.

„Milovala jsem ten pocit toho hladu, jak mi kručelo v břiše a říkala si, že bude vše dobré a budu šťastná, ale nebyla jsem. Trvalo to tři roky, táhlo se to se mnou. Přestala jsem s tím, a pak zase začala a pořád. Byla jsem bílá jak stěna. Nevnímala jsem, nikam jsem nechodila. Lidi si také začali všímat, že poté, co se najím, jdu rychle okamžitě na záchod. A neměla jsem se z toho jak vylhat,“ řekla s tím, že tento boj nakonec vyhrála za podpory svých nejbližších a vyhledáním odborné pomoci. Dnes žije zdravým životním stylem, pravidelně sportuje a cítí se skvěle.

Aktuálně také zkouší v Hudebním divadle Karlín hlavní roli v muzikálu Bodyguard, v němž zpívá hity Whitney Houstonové (✝48). A také je zasnoubená se svým přítelem, slovenským producentem, a chce se více věnovat i své vlastní tvorbě. ■