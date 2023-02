Před 8 měsíci porodila syna: Takhle teď vypadá houslistka Muzikářová (46) jen v bikinách

Markéta Muzikářová Foto: se svolením M. Muzikářové

Na podzim se nám totiž svěřila, že po pár kritických komentářích na svou postavu začala makat. „Jsem na své váze zpátky. A chci ještě zhubnout. Dostala jsem výtku, že to není ideál a jsou různé takové řeči. Tak jsem si říkala, že si dám výzvu a pokusím se zhubnout 5 kilo,“ prozradila Super.cz Markéta. Pravidelně cvičí a změnila způsob stravování, což vedlo k tomu, že už má dole víc kilo, než si předem plánovala.

Svou postavou se nyní trojnásobná maminka pochlubila na dovolené v Egyptě v plavkách. A přestože to ještě není dokonalé, Markéta je spokojená. „Ano, břicho tam je. Občas ho schovám rukou, občas košilí, občas zapomenu. Zatahovat mě ho nebaví, zvlášť na dovolené, to se chci do něj pořádně nadechnout. A nadlábnout. Ale tak hlavní důvod existence mého břicha, co občas překoukne přes plavky, není přejídání, ale 3 děti. A všechny za to břicho stály,“ svěřila se Markéta, která si dovolenou s celou svou rodinou užila. ■