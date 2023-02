V Thajsku jsem nebyl a ty silikony nesouhlasí. Lidé se po zveřejnění záběrů s blondýnou pustili do Vémoly

Karlos Vémola s manželkou Lelou Michaela Feuereislová

Streamer, jenž si říká Dev1, Vémolu zachytil náhodou při živém vysílání na svůj kanál. V pozadí na videu nejdřív projde žena s ohonem blond vlasů a výrazným poprsím, za ní pak kráčí Vémola. Web Expres uvedl, že má jít o jistou Laru, s níž se měl zápasník seznámit v brněnském klubu.

Vémola poté v reakci na články, které o něm začaly vycházet, ženu označil za paní, která kolem něj pouze prošla po chodníku. „Mezi třífázovými tréninky jsem rád, že stihnu akorát doktora a vyspat se. Na nějaké užívání rozhodně není čas. Nehledě na to, že se moc těším, až se vrátím do Česka, na svou ženu a děti,“ uvedl Terminátor a vypnul možnost příspěvek komentovat. Lidé mu tak píší vzkazy k jiným postům.

„V Thajsku jsem nebyl a ty silikony taky nesouhlasí“, „Tisíce km od domova a stejně po.ereš, co můžeš, hlavně nezapomeň tvrdit, že to tak není a že to byla kolemjdoucí“ nebo „Náhodou jde po ulici s náhodnou kopií manželky (blond, prsatka), náhodou oba mění směr ve stejnou chvíli a náhodou jí něco říká. Jak jí budeme říkat? Rika, Lula, Lolo...“ vzkázal Vémolovi další z fanoušků v narážce na další ženy, které s Karlosem byly spojované.

Šlo o Zdenu Černou alias Lulu či mladou pornoherečku Riku Fane, která dokonce zveřejnila zprávy, které si s Vémolou údajně vyměňovali. Zápasník poměr s ní popíral. ■