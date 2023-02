V Jedné rodině létají nejen urážky. Hvězdu seriálu Filipa Blažka už ztloukli i opravdově

Filip Blažek a Tomáš Jeřábek TV Nova

Následující text obsahuje spoiler.

V závěru poslední epizody seriálu se vztahy mezi členy nestandardního „spolku“ pořádně vyostřily. Karel (Tomáš Jeřábek) totiž nedokázal přenést přes srdce, že se Filip (Filip Blažek) o něm baví před jeho dětmi, které má s Klárou (Zuzana Vejvodová), ne zrovna vybíravě.

Hnulo mu to žlučí. Málokterý otec by skousnul, že ho někdo před vlastním synem ztrapňuje a říká o něm, že je marnej. Takže hádka dvou „kohoutů“ eskalovala k pořádné facce, kterou Karel Filipovi uštědřil. Ten to ustál, protože tušil, že by mohl Karlovi ublížit.

Teď se vztahy dostaly na bod mrazu. Profesor Karel, jakožto inteligent, který vštěpuje hodnoty mládeži, si uvědomil svou chybu a zkomplikování většinou přátelských vztahů. Proto se rozhodne udělat důležitý krok a postaví se situaci čelem. Je připravený přijmout od Filipa oprávněný políček.

Jak Filip na jeho vstřícné gesto zareaguje? Náznak toho, jak chlapi zareagují, vidíte už teď v prozrazeném obraze. A jaké vztahy panují na place Jedné rodiny? „Bude to znít jako klišé, ale celý štáb a herecký soubor jsou děsně příjemní lidé,“ říká Tomáš Jeřábek.

Pro herce jsou vyhrocené scény protiúkolem. Přesto si je někteří užívají. I když Filip Blažek skutečně chytil od kolegy Jeřábka lepáka, tvář za něj nenastavil kaskadér, přesto ho rvačky baví.

„Člověk u toho záhy pochopí, že to je trošičku hazard. Opravdoví kaskadéři vědí přesně, kde je hranice, nebo aspoň většinou,“ říká Blažek. „Jenže občas se někdo zapomene, nebo to dělají lidi, kteří právě kaskadéři nejsou, takže vás někdo začne opravdu tlouct. To se mi párkrát taky stalo.“ Tak snad v Jedné rodině těch šarvátek nebude moc... ■