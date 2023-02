Ed Sheeran si našel nový zdroj příjmů. Neuvěříte, v čem oblíbený zpěvák začíná podnikat

Ed Sheeran Profimedia.cz

Ano, je to tak. Je spousta umělců, kteří se rádi prezentují i v jiném odvětví. Navrhují oblečení, parfémy, nebo třeba jako Paris Hilton kuchyňské doplňky. Není ale mnoho takových, kteří by na trh přišli s vlastní řadou pálivých omáček. O Edu Sheeranovi je už dlouho známo, že miluje například kečup, jemu samotnému ale chyběla kořeněná omáčka, kterou by si mohl brát na cesty. A tak jednu s odborníky vyrobil.

„Věděl jsem, že nechci dělat vodovou omáčku, protože ty jsou obvykle všechny odsunuty na jednu polici s podobnými pálivými omáčkami. Chtěl jsem udělat takovou, která by zaujala stejné místo, jaké má kečup,“ řekl umělec, který se svým týmem dával rok dohromady správnou konzistenci a chuť omáčky, která se bude jmenovat Tingly Ted, což je zpěvákova přezdívka z dětství.

On sám si prý koření každé jídlo, které dostane na stůl, a život bez dochucovadla si absolutně nedokáže představit. Jediné, s čím prý jeho nový výtvor nejde dohromady, jsou banány. Celosvětově by se omáčka měla začít prodávat koncem tohoto roku. ■