Chtěli byste stejné náušnice, jako měla princezna Kate na cenách BAFTA? Bižuterii prodávají s pořádnou přirážkou!

Květinové náušnice byly nejvýraznějším prvkem princeznina výsledného vzhledu. Profimedia.cz

Princezna si onoho večera opět získala srdce a přízeň veřejnosti, když si oblékla šaty, které už na stejné akci měla v roce 2019. Model od Alexandra McQueena pouze prošel drobnými úpravami v oblasti ramene. Kate navíc neměla potřebu předhánět se s celebritami v hodnotě vynesených šperků a sáhla naopak po produktu z obchodu módního řetězce, který je běžně dostupný i mladým lidem.

Výrazné zlaté náušnice pořídila Kate za 18 liber (480 korun), pokud by však po nich zatoužili i její fanoušci, mají už příležitost pouze prostřednictvím internetu, kde je lidé přeprodávají i za 110 liber (2970 korun)!

Zatímco někteří uvádějí pouze opatrně, že jde o kovové náušnice ve tvaru květin s kamínkovou aplikací, jiní prodejci rovnou použijí fotografii Catherine z akce.

Princezna z Walesu je proslulá svým umem kombinovat kousky od věhlasných návrhářů s běžně dostupnou módou. Navzdory své spíše sportovně založené povaze byla móda vždy to, co ji bavilo.

V roce 2005 krátce poté, co vystudovala univerzitu St. Andrews ve Skotsku, kde poznala Williama, pracovala v butiku britské značky Jigsaw. Bohužel extrémní zájem o její osobu během příchodů i odchodů z práce byl nakonec neúnosný.

„Opravdu chtěla práci, ale potřebovala být flexibilnější, aby mohla pokračovat ve svém vztahu s významným mužem a životem, kde si nemůže vše určovat sama. Musím říct, že na mě udělala velký dojem. Byly dny, kdy na ni venku čekaly televizní štáby. Ptali jsme se jí, jestli chce jít vůbec ven a ona odpověděla: ‚Upřímně, budou nás pronásledovat, dokud nebudou mít záběry',“ prozradila v dokumentu William and Kate: Too Good to be True její tehdejší nadřízená Belle Robinson. ■