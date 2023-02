Dcera Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis nafotila snímky nahoře bez. Fanoušci jsou u vytržení a srovnávají ji s Kate Moss

Lily-Rose Depp Profimedia.cz

Lily-Rose Depp (23) se během posledního focení pořádně odvázala a ukázala se úplně nahoře bez anebo jen ve velmi průsvitné košilce. Snímky jsou předzvěstí nového seriálu, ve kterém si zahraje po boku zpěváka The Weeknda.

Dcera slavných rodičů měla v minulosti, stejně jako řada dalších takových potomků, psychické problémy. Prozradila, že i když Vanessa Paradis (50) i Johnny Depp (59) chtěli, aby měla co nejnormálnější dětství, stejně se to úplně nepovedlo, protože ji odmalička každý sledoval a hodnotil. Proto později trpěla i tím, jestli si ji lidé pro práci nevybírají jen proto, kým je. Jak se ale zdá, účinkování v posledním projektu jí hodně zvedlo sebevědomí. Odmítla, že by právě tuhle roli získala díky slavnému jménu.

„Tu roli vám nezíská nic jiného, než že jste pro ni tou pravou,“ řekla před časem magazínu Elle. Seriál se jmenuje The Idol a Lily v něm bude hrát popovou zpěvačku sužovanou psychickými problémy. Jejím hereckým partnerem a v seriálu vůdcem kultu bude zpěvák The Weeknd, vlastním jménem Abel Tesfaye. „Abel byl ten nejlepší partner, jakého jsem si mohla přát. Důvěřoval mi a já jemu. Teď se cítím tak svobodná a silná,“ řekla magazínu i-D, pro který zároveň vznikly i nové hereččiny fotografie.

Lily-Rose Depp se při focení odvázala.

Na těch je velmi štíhlá Lily zachycena buď v různých outfitech, nebo také nahoře bez. Na jednom ze snímků si zakrývá ňadra rukou, na jiném je vidět takřka vše. Nejodvážnější je pak snímek v naprosto průhledné košilce, kterou by snad herečka ani nemusela mít. Fanoušci zahrnuli Lily-Rose samou chválou a hojně ji srovnávají se slavnou modelkou Kate Moss, když byla v jejím věku. Najdou se ale i tací, kteří se obávají, že takové snímky způsobí jejímu otci infarkt. A to ještě neviděli seriál, ve kterém prý o vzrušení nebude nouze.

Diváci by jej měli vidět na platformě HBO v červnu tohoto roku. ■