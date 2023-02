Stydím se za sebe! Harry Styles během svého australského koncertu předvedl hodně nechutný kousek

Harry Styles Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Harry Styles ví, jak potěšit své fanoušky. Během jednoho z předešlých koncertů s nimi na pódiu oslavil své narozeniny, jindy mu zase (v tomto případě nechtěně) při zpívání ruply kalhoty. A i v australském Perthu budou na jeho vystoupení dlouho vzpomínat. Zpěvák si najednou zul svou drahou botu ze série Adidas-Gucci za v přepočtu sedmnáct tisíc korun, nalil si do ní alkohol a vzápětí se napil.

„Tohle je jedna z nejodpornějších tradic, o které jsem kdy slyšel,“ řekl, než do sebe kopnul teniskového panáka. Poté musel zážitek chvíli rozdýchávat a přidal další komentář. „Cítím se jako jiný člověk. Stydím se za sebe. Je to tak osobní. Takový intimní zážitek sdílený s tolika lidmi. Budu to dlouho rozebírat se svým terapeutem. Dlouho,“ bavil Harry jásající dav fanoušků. A nutno podotknout, že si botu po vypití drinku opět nazul na nohu a pokračoval ve vystoupení.

Fanoušci na koncertě jeho show sice přivítali s nadšením, když se však záběry rozšířily po celém světě, mnoho lidí zpěváka odsoudilo s tím, že je jeho počínání velmi nechutné. Tak uvidíme, co Harry předvede na svých dalších koncertech. ■