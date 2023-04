Říkali jí, že vypadá jako otrhaná slepice. A dnes? Podívejte se na žhavé fotky Pavlíny Pořízkové (58) v plavkách

Pavlína Pořízková si stále udržuje míry modelky. A to i dva roky před šedesátkou. Foto: Super.cz/archiv P. Pořízkové

Není divu, že i na prahu babičkovského věku bez obav vystavuje svou figuru v plavkách či prádélku. Fanoušci svérázné dámy jsou u vytržení z každého jejího fotostřípku nejen z dovolené, ale i běžného soukromého života. Jak jí to i na prahu šedesátky sekne v plavkách, si prohlédněte v naší galerii.

Rodačka z Prostějova to ale v mládí neměla jednoduché. V roce 1968 emigrovali její rodiče do Švédska, Pavlína ale zůstala v Československu a za rodiči mohla odjet až v roce 1975. Po rozvodu rodičů žila v chudých poměrech, a navíc byla ve škole terčem šikany. „Když mi bylo čtrnáct let, ve škole mě strašně moc šikanovali. Myslela jsem si, že je to proto, že jsem moc ošklivá. Protože mi řekli, že vypadám jako otrhaná slepice, opilá žirafa a špinavá komunistka. Jak vůbec někdo takový vypadá?“ ptala se sama sebe v jednom ze svých příspěvků Pořízková.

Kdyby prý existovala možnost využít plastickou chirurgii, okamžitě by do toho šla. Ale nakonec se proslavila díky přirozeným půvabům. A to velmi brzy. V Paříži se prosadila už jako patnáctiletá, v osmnácti letech zazářila jako nejmladší žena na obálce Sports Illustrated a patřila k prvním československým modelkám, které prorazily ve světě. Zahrála si také v několika filmech, napsala autobiografickou knihu a účinkovala v nejrůznějších televizních pořadech.

Jejím manželem byl hudebník Rick Ocasek, s nímž má dva syny. V roce 2018 se po 28 letech vztahu rozešli, v září 2019 Ocasek zemřel, v domě ho bez známek života našla právě jeho žena. ■