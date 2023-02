To je kočka. Herečka Martina Preissová v nových vlasech omládla a je k nepoznání. Proměnu plánovala půl roku

Martina Preissová vypadá skvěle. Foto: Kadeřník Honza Kořínek

Herečka Martina Preissová (47), která se v poslední době zapsala do paměti diváků jako drbna ze Slunečné, se rozhodla, že po dlouhých letech razantně změní image. Co si budeme povídat, v nových vlasech a v nové barvě je k nepoznání. Z její havraní černé nezbylo téměř nic a nyní ji zdobí světlejší barva vlasů.

„Musím říct, že jsem se toho docela bála. Nejsem si zcela jistá, že jsem typ na tyhlety experimenty. Potřebovala jsem počkat, až dotočím a nebudou mi navazovat obrazy v seriálu. Do toho Honza (kadeřník) je taky dost vytížený, takže jsme to všechno plánovali od léta. Půl roku plánování,“ prozradila herečka své pocity z nového looku.

Martina se tak těší, až se svými vlasy zazáří na jevišti, ale i jako návštěvnice divadla. Sama totiž ráda ve svém volném čase chodí opět do divadla. „Jsem šťastná, když se můžu stát divákem. Hlavně mohu doporučit svým studentům, na co jít a na co ne. Sledování živé kultury je nezbytnost pro lidi, kteří se živí kulturou,“ svěřila se Martina Preissová nedávno Super.cz.

