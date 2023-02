Smrt mladého nadějného herce. Bratr Hayden Panettiere byl nalezen mrtvý!

Jansen Panettiere Foto: Super.cz/ČTK/imago stock&people/Faye Sadou/MediaPunch

Hayden má za sebou mnoho nešťastných let. V poslední době se ale zdálo, že by se konečně mohla vrátit k normálnímu životu a také zpět ke své herecké práci. Ohlášena je například role v šestém pokračování série Vřískot. Teď ale přišla krutá zpráva.

Bratr herečky, osmadvacetiletý umělec Jansen, byl v neděli nalezen mrtvý u sebe doma v New Yorku. Policie zatím neuvedla příčinu smrti, nepřiklání se ovšem k tomu, že by mohlo jít o cizí zavinění. V kuloárech se hovoří o tom, že Jansen trpěl úzkostmi a měl sklon k depresi.

Jansen jako malý účinkoval v programu kanálu Disney a později v několika dalších televizních pořadech, v komedii Stevensovi bodují nebo snímku Last Day of Summer. Živil se ovšem také namlouváním animovaných postaviček. V roce 2019 se objevil v seriálu Živí mrtví, loni si zahrál hlavní roli ve filmu Love and love not a na internetu měl uvedeny další čtyři budoucí projekty. ■