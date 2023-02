Brad Pitt to myslí s půvabnou návrhářkou šperků vážně: Vztah prý posunuli na další úroveň!

Brad Pitt už prý představil svou lásku většině ze svých šesti dětí. Profimedia.cz

Co se týče rodinných poměrů zamilovaných hrdliček Brada Pitta (59) a Ines de Ramon, nemají zrovna na růžích ustláno, herec to však myslí s o třicet let mladší brunetkou skutečně vážně. Dokazuje to i svými kroky, které od rozpadu manželství s Angelinou Jolie (47) nepodnikl s žádnou předešlou ženou...