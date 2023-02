Zákulisí Survivoru očima Novotného: Bára zašla za hranu snesitelnosti, ufňukaná Karolína byla na odstřel

Ondřej Novotný promluvil o dění v Survivoru. Foto: Super.cz/TV Nova

Soutěž opustila velká favoritka Bára Mlejnková, které byl osudný nejen duel, ale zejména hádka s herečkou Karolínou Krézlovou (35).

Nutno dodat, že šlo o jeden z nejvyhrocenějších momentů, které diváci nejen Survivora, ale také Robinsonova ostrova mohli sledovat. Jak ostatně potvrdil i moderátor Ondřej Novotný (45), který drsnou hru pravidelně mapuje na svém instagramovém profilu.

„Tohle bylo za hranou. Pro mě bylo šokem a nechápu, že u toho lidé mohou celou dobu sedět a nic Báře neříct, nepostavit se za Karolínu nebo se nepostavit mezi ně. Nejzajímavější na tom je, že Bára absolutně nemá schopnost přijmutí zpětné vazby a zachování si kreditu v soutěži. Podívat se na věc jinak než v té své nas*ané bublině, ve které jela dál a možná i doteď,“ prozradil moderátor se slovy, že do oné agresivní hádky ze strany Báry byla Karolína skutečně velkým terčem a kmen byl připravený ji poslat domů.

„Karolína ten kmen do sedmého dílu rozpitvává. Herci všeobecně dokážou hrát a emoce jiných posouvat tam, kam potřebují. Jeden den chce domů, druhý ne, relativně dost fňuká, ale má i dost zdravotních problémů, to je pravda. Celý kmen na ni byl dost alergický, měla velmi těžký začátek a byla na odstřel, ale Bára jí tím výlevem nahrála. Ze sebe udělala toxického člověka, a to v tu chvíli končí veškerá sranda a nedá se to vzít skoro zpět,“ prozradil šéf organizace Oktagon MMA i se střípky ze života na ostrově, které divák skrze televizní obrazovky nemusí tak dobře vnímat.

„Myslím si, že je Bára v normálním životě fajn holka, i když je ten papiňák. Ale ve hře jsi měl ze stylu její mluvy a zarputilosti pocit, že tě pořád bossuje. Ta přímost na krev je se všemi věcmi, které tě se*ou, drobenka navíc, která tě posouvá za hranici snesitelnosti,“ podotkl.

A ač byla Bára favoritkou, tak je dle Ondřeje právě Karolína tou, která nakonec přehrála nejen ji.

„Kmeni spadl kámen ze srdce, že tam Bára není. Karolína jednoznačně přehrála Soňu i Báru a po zásluze zůstává,“ dodal. ■