Hazard se životem dítěte ve Výměně manželek: Rodiče nechávají svou dceru (3) během jízdy v autě nepřipoutanou

Otec Roman nepřipoutal svou tříletou dceru Sofii v autosedačce. TV Nova

V novém dílu Výměny manželek se střetnou dvě rodiny, které toho nemají příliš společného. O dost náročnější výměnný pobyt prožije temperamentní Petra, která se přestěhuje do bytu v Karlových Varech ke svéráznému manželovi a čtyřem dětem.

První nepříjemná chvilka v rodině nastává, když Roman necitlivě vysvětluje Petře, že bude spát v pokoji s Tondou, ale že se nemusí bát, protože „není na holky“. Romanovi se také moc nelíbí, že Petra přehnaně uklízí, i když to není potřeba.

Velké dusno nastane, když vyjedou na trhy do centra města a Petře se nelíbí, že malá Sofinka (3) není připoutaná v sedačce.

„To je úplný magor prostě. Děcko nepřipoutá do sedačky, on vůbec nepřemýšlí, já jsem úplně vytočená,“ řekla šokovaná náhradní maminka.

„Já takhle jezdím normálně. Vím, jak jedu, a jestli na to není zvyklá, tak ať si tak jezdí doma, já jezdím takhle. V autě byli kluci a dohlíželi na ni,“ vysvětlil Roman podrážděně. Synové ještě dodali, že to Romanovi manželka často připomíná, ale sama to neudělá.

Pobyt Petry v náhradní domácnosti se bude stupňovat i nadále. Roman si bude časem přát, aby Petra cokoliv v domácnosti raději nedělala. Na Petru ovšem není sprostý jen Roman, ale i patnáctiletý Petr. Naopak si s ní rozumí Tonda, se kterým si slibují, že se určitě potkají i někdy po natáčení, třeba o prázdninách. ■