Nová dvojice na Primě: Eva Perkausová se tři měsíce po porodu vrací na obrazovky. Parťáka podědila

Eva Hecko Perkausová a Petr Suchoň tvoří nový moderátorský pár. FTV Prima

Maminka syna Killiana Eva Perkausová šokovala své fanoušky nejen tím, jak rychle se dokázala vrátit do práce, ale i tím, jak skvěle vypadá. „I když je aktuálně moje největší láska Killian, moje druhá láska, televize Prima, je v mém srdci pořád. Jsem hodně aktivní člověk a nedokážu bez našeho televizního adrenalinu být dlouho, takže se na vysílání už moc těším,“ řekla Hecko Perkausová, která syna přivedla na svět koncem listopadu.

Na spolupráci s Petrem Suchoněm už se moc těší. „S Petrem jsme už přece jenom dvakrát vysílali, bylo to tehdy výjimečně, ale jsem za to ráda, protože dnes už víme, jak na sebe reagovat, a už jsme tak trochu sehraní. Všechno si musí sednout, ale těším se na to. Na jednu stranu změna je život, musím to tak brát, ale Petr je super parťák a já věřím, že nám to hned půjde,“ svěřila se moderátorka CNN Prima News.

Eva i Petr si padli do noty okamžitě. Oba jsou čerství rodiče, takže se jejich rozhovory často točí kolem jejich dětí. Teď se ještě budou muset sehrát moderátorsky. „Eva je stále velmi mladá, ale už je to televizní legenda, velká hvězda televize, takže je to velká výzva. My jsme s Evou několikrát vysílali v rámci záskoků a sedlo si to hned, okamžitě, takže nečekám žádné komplikace, protože je to velký profík,“ chválil ji Suchoň.

„Tím, že jsme spolu už vysílali, tak si myslím, že nervozita nebude žádná. Každý ví, co má dělat, takže to bude přirozené a v pohodě,“ dodal.

Po boku Romana Šebrleho nadále zůstává Soňa Porupková, jež nejprve zaskakovala za Perkausovou. Změny se dotknou i pořadu Showtime, kde dala výpověď někdejší biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (33). ■