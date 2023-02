Tady to na mráčky v ráji nevypadá: Nela Boudová a Jan Tuna vrkali ve společnosti jako zamilované hrdličky

Nela Boudová a Jan Tuna si vyšli do divadla. Profimedia.cz

Pár spolu ale nedávno strávil rodinnou dovolenou v Krkonoších a nyní se společně ukázal na premiéře divadelní hry Za dveřmi kanceláří. V Komorním Divadle Kalich to rozhodně nevypadalo na to, že by ti dva měli těsně před rozchodem. Ostatně i po bouřce obvykle vyjde sluníčko.

Oba se dokonce před objektivy fotoaparátu drželi za ruce. Boudová se stále udržuje ve formě a pyšní se postavičkou jako lusk. Za to, jak skvěle vypadá, prý může i otužování, které má s Honzou Tunou jako společný koníček.

„Prý za to hodně může otužování. Říká se totiž, že otužování mění ten nezdravý tuk na nějaký hnědý tuk, který je zdravější. A navíc lidi, kteří se otužují, nemají celulitidu. A tu já tedy nemám,“ chlubila se Super.cz v jednom z rozhovorů Boudová s tím, že je ale všechno beztak o tom, jak to má člověk nastavené v hlavě. „Všem přeju, aby to měli v hlavě nastavené tak, aby byli šťastní a spokojení,“ má jasno vitální padesátnice. ■