Hokejový triumf v Naganu herec neprožíval. S jednou ženou se tehdy rozváděl, s druhou už čekal dítě

„Na Valašsku je to nádhera. Ty Kotáry... Ono to je dost vysoko a je tam nějaký jiný vzduch, ten čas tam plyne jinak,“ svěřil se Super.cz na předpremiéře filmu Děti Nagana, který připomíná 25 let od historického okamžiku, kdy naši hokejisté porazili v Japonsku Rusko 1:0 a přivezli domů zlaté medaile.

Otakar Brousek ml. ale v té době řešil něco jiného. S první ženou, herečkou Zuzanou Mixovou, se rozváděl a čekal dítě s choreografkou Helenou, kterou si později vzal. Proto legendární den pro české hokejisty moc nevnímal.

„Víte, já si to moc nepamatuji, protože moje žena byla těhotná, a to jsme ještě nebyli svoji, já se teprve rozváděl se svojí první ženou, takže jsem měl zamotanou hlavu," řekl Super.cz.

Něco se mu ale přece jen do paměti vrylo. "To, když přiletěli. I když jsem to viděl jen v televizi, na tom Staromáku jsem nebyl. Jak se vykolébali z toho letadla a bylo vidět, že celou cestu měli opravdu dobře a vrchovatě nalito. A ten adrenalin v nich úplně plál. Tak tohle si pamatuju,“ dodal se smíchem Otakar Brousek ml., jenž si ve zmíněném filmu zahrál dědu Josefa. ■