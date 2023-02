Rozvod po 18 letech vztahu: Pavla Vitázková a její muž Dušan šli od sebe. Nic není se zárukou, říká herečka

Pavla a Dušan Vitázkovi se po 18 letech vztahu rozešli. Michaela Feuereislová

„On bude navždy můj muž života, já jeho žena života, ale přeji nám, abychom v životě ještě něco zažili, a nejenom v partnerském životě. Je dobré věci zažívat zase jinak, je to druh nové svobody, seberealizace a sebevyjádření. A když je to takhle v klidu, a ještě spolu máme dvě krásné dcery, tak si myslím, že to je všechno v pohodě,“ řekla Vitázková Blesku.

Manželé vychovávají Barboru (9) a Rozálii (6). Brali se v roce 2007 po dvouleté známosti.

„My se máme strašně rádi, milujeme se, ale je to opravdu ve velké úctě a vždy tu budeme pro naše děti. Život půjde hezky dál, i když nebudeme manželé,“ dodala Vitázková. ■