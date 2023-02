Dámy, máte smůlu. Fešný ředitel ze Zlaté labuti má přítelkyni. Chodí s vítězkou MasterChefa

Adam Vacula se nemá za co stydět. Je vidět, že sport miluje. TV Nova

Herec převyšující skoro o hlavu téměř všechny ostatní kolegy měl a má sport jako nejdůležitější součást života. Super.cz s ním mluvil těsně po tréninku boxu. Tomu propadl před rokem během zahraničního natáčení. A vzal ho natolik vážně, že boxuje pod vedením trenéra Olega Matuševiče.

„Cítím se dobře, trénink mě vždycky nabije a spraví náladu. Člověk si v ringu velmi rychle vyčistí hlavu,“ řekl nám Adam Vacula (35), který se začal pohybu intenzivně věnovat už na základní sportovní škole v Uherském Brodě, odkud pochází.

Prošel si fotbalem, tenisem, basketem i florbalem. Nabral svalovou hmotu „jen“ z boxu? „Ne, já chodím pravidelně i do posilovny, která je pro mě další druh meditace,“ vysvětlil nám abstinent a vegetarián Adam.

V souvislosti s jeho hlavní postavou fešného ředitele ve Zlaté labuti se fanynky novácké hvězdy zajímaly, jestli je pohledný herec zadaný. Před pár dny uvedl pro Super.cz, že je tomu tak. Teď se rojí spekulace, že má po boku Besky, vítězku soutěže MasterChef 2021.

Proto jsme se Adama Vaculy zeptali, co je na tom pravdy, že chodí s Veronikou Beskydiarovou (29), která si tak říká? „Ano, jsme spolu. Je to tak, ale nechci zacházet do detailů. Dál bych se k tomu nevyjadřoval.“

Na otázku, jestli mu vítězka televizní kuchařské soutěže vaří, odpověděl: „Pardon, omlouvám se, ale o tomto svém soukromí bych nechtěl mluvit.“

Jeho urostlou, vyrýsovanou postavu, která potěší oko nejen dívek a žen, si můžete prohlédnout v naší galerii. I když herec se cítí lépe za objektivem fotoaparátu než před ním. Focení je jeho velkým koníčkem. Před pár dny mu skončila výstava portrétů kolegů z domovského Divadla pod Palmovkou s názvem Mirrors. ■