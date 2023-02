Nepříjemnost u Cat a Kate: Na akci měly stejné šaty za 70 tisíc. Které slušely víc?

Cat Deeley a Kate Cassidy na afterparty v podniku Annabel's Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dámy očividně nespojuje pouze podobné jméno a barva vlasů, ale i obdobný vkus. Obě totiž zvolily na akci British Vogue and Tiffany & Co třpytivou zlatou róbu s dlouhými rukávy a roláčkem značky Carolina Herrera s cenovkou 2651 liber, tedy bezmála 71 tisíc korun.

Nad čím se ale lidé na internetu pozastavovali daleko víc, byl vzhled obou dam. Americké herečce a influencerce, s níž od loňského října randí zpěvák Liam Payne, je teprve třiadvacet, zatímco Deeley jednou tolik. Podle mnohých komentářů ale bývalá modelka, dvojnásobná maminka a oblíbená moderátorka mnohých televizích show jako So You Think You Can Dance, Stars in Their Eyes či pořadu pro děti SMTV Live, vypadá dokonce mladší, než Cassidy.

„Kate Cassidy 23!! V žádném případě jí není 23. Cat vypadá mladší. Každá fotka Cassidy, kterou jsem viděl, naznačuje, že je jí minimálně 30,“ nevěří uváděnému věku influenceky jeden z komentujících.

„Cat je dvakrát starší a ty šaty jí sluší dvakrát víc. Cat vyhrává na celé čáře,“ píše další. „Je těžké uvěřit, že Kate Cassidy je 23. Vypadá starší, než Cat,“ připojuje se jiný čtenář a někteří jsou i velmi radikální: „Kate Cassidy je catfish. Rozhodně jí není jen 23. Vypadá minimálně na 45, se spoustou špatné kosmetiky.“ ■