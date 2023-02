Karneval v Riu je v plném proudu: Téměř nahé tanečnice vám rozproudí krev v žilách

Karveval v brazilském Riu přilákal miliony lidí z celého světa... Pro zemi má být po covidovém útlumu i ekonomickou vzpruhou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nejočekávanější událost v Brazílii, kterou je bezpochyby karneval v Riu de Janeiru, je po covidovém útlumu opět v plném proudu a vy se s námi můžete podívat, jak to na oslavách o víkendu vypadalo... Rytmy samby se ponesou městem až do 25. února.

Letošní karneval je pro Brazilce zvlášť speciální, jelikož krátce po skončení karvevalu v roce 2020 propukla pandemie covidu-19, což zapříčinilo, že v roce 2021 byl zcela zrušen a loni byl odložen o dva měsíce. Navíc proběhl s určitými omezeními. Do oslav by se letos mělo údajně zapojit na 46 milionů lidí. Součástí jsou totiž i takzvané blocos, kdy vycházejí do ulic miliony lidí, tančí a zpívají. Ty byly například ještě loni zakázány.

Letos už jsou ale opět tribuny okolo hlavní ulice zvané sambodrom, kde průvod probíhá, nacpané k prasknutí. Školy samby, které zde mají jedinečnou možnost se předvést v plné parádě, slibují divokou zábavu až do rozbřesku. Součástí byly samozřejmě i letos honosné a odvážné kostýmy, které mnohdy skrývaly jen to nejnutnější.

Podívejte se, jak to o víkendu v Riu žilo... ■