Zpěvačka Ellie Goulding překvapila výstřihem až k pasu: Nezakryla si ani bradavky

Ellie Goulding Profimedia.cz

Šestatřicetiletá Ellie Goulding je britská zpěvačka, textařka a kytaristka. V minulosti se proslavila třeba coververzí hitu Eltona Johna (75) Your Song, nejvíce si ji ale lidé budou spojovat s písní Love Me Like You Do, která se objevila ve filmu Padesát odstínů šedi.

Ellie byla jedním z hostů galavečera předávání filmových cen BAFTA a zaujala svým modelem. Zvolila tmavé šaty z průsvitné látky s dlouhými černými rukávy, pod které si nevzala podprsenku a díky bleskům fotoaparátů tak bylo vidět vše, co se skrývalo pod šaty. Róbu pak doplnila náhrdelníkem ve tvaru hada a ladícími náušnicemi.

Hlavními hvězdami večera se pak stali Austin Butler (31) a Cate Blanchett (53), kteří si odnesli trofeje pro nejlepší herce za filmy Elvis a Tár. Nejlepším filmem se stal německý válečný epos Na západní frontě klid. ■