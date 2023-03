Pavel Zedníček (73) srší energií: Stejně jako Bob z Jedné rodiny si dá rád pivo, ale také hodně sportuje

Pavel Zedníček srší energií a hraní ho pořád baví. Super.cz

Ve svých letech jde z role do role, včetně těch seriálových. Pavel Zedníček se v poslední době objevil v Pálavě, Jitřní záři a nejnověji jako svérázný dědeček, rocker Bob, v seriálu Jedna rodina. Stejně jako on je milovníkem piva, kterým zapil i 150. reprízu představení Pro tebe cokoli, po němž jsme se s ním v divadle Kalich setkali.

"Starý rocker Bob se mi hraje dobře. Ale muziku, kterou poslouchá, jsem si vybírat nemohl, tam jsou pravidla, která se nesmí překročit. Ale AC/DC nebo Rolling Stones mám taky rád, i když jsem spíš odchovancem písniček ze Semaforu," vysvětlil.

"Sešli jsme se s bezvadnou partou, jsou tam i skvělí mladí herci, hlavně mladé holky, na které se hezky kouká. Je to příjemné," svěřil se. Když jsme chtěli vědět, zda bude mít Jedna rodina pokračování, nevyloučil to. "Záleží na vedení, ale když se to bude líbit, třeba další série bude. Šel bych do toho samozřejmě dál," dodal.

Herec se stále udržuje v kondici. "Když je volno, snažím se něco dělat. Pořád hraju tenis, k tomu také golf. Sice už beru důchod, ale mezi důchodce se nepočítám. Ostatně mám takový důchod, že mě práce baví," smál se Zedníček. ■