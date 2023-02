Tohle je nová česká modelingová elita: Tři dívky a jeden chlapec zářili v Paříži

Tohle je nová česká modelingová elita. Foto: Elite Prague

Česko má novou modelingovou elitu. Krásné dívky a mladý muž, kteří vzešli ze soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, zazářili na posledním fashion weeku v Paříži v modelech těch neprestižnějších značek vysoké módy, haute couture.

Na úspěchy zkušené vítězky soutěže Anety Měšťanové nebo Karolíny Čapkové tuto sezónu navázali Rezi Simonova a Šimon Hanáček. „Jsem velmi potěšený z nastupující generace z Česka. Na fashion week jsme tuto sezónu poslali čtyři zástupce a všichni čtyři uspěli,“ uvedl Martin Gonda, headbooker agentury Elite Prague.

"Haute couture je plná krásných šatů, které jsou šité na míru, proto jsem měla několik fittingů, kde se šaty upravovaly přímo na mně. V samotný den přehlídky máme call time vždy minimálně 3 hodiny předem, aby se všechno stihlo, a samotná přehlídka trvá jen 15 minut. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí tří nádherných show, ve kterých jsem měla tu čest vynést 5 modelů," vypočítala Aneta Měšťanová, které předváděla na přehlídkách designérů Fovari, Tony Ward a Georges Chakra.

Karolína Čapková byla jednou z hvězd prestižního návrháře Alexandra Vauthiera. "Mám velkou radost, že se po minulé sezóně můžu opět vrátit na molo. Velmi si toho vážím a jsem ráda, že jsem dostala šanci předvádět právě pro něj," uvedla. Nová tvář mezi dívkami Rezi Simonova byla také nadšená. "Byla to pro mě úžasná zkušenost, a kdybych měla vyzdvihnout jen jednu věc, zážitek, na který nikdy nezapomenu, tak by to bylo moc milé setkání s Johnem Gallianem, designérem Maison Margiela," vzpomínala.

Velmi úspěšný byl také jediný mužský zástupce českého modelingu Šimon Hanáček. "Celkově jsem strávil v Paříži 9 dní, během této doby jsem prošel mnoha castingy a podařilo se mi získat místo na třech módních přehlídkách. První byla přehlídka návrháře Heda Maynera, druhá byla značky Comme de Garçons a třetí byla pořádána značkou Kolor, byl to životní zážitek a doufám, že se mi ho poštěstí zopakovat," doufá.

"Netuším, k čemu bych mohl přirovnat ten zážitek z mola. Je to velmi silný pocit, když jdete v krásném extravagantním outfitu, míří na vás kamery a pohledy všech diváků. Celý Paris Fashion Week byla skvělá zkušenost, díky ní jsem se hodně naučil," dodal. ■