Karlos Vémola o neznámé blondýnce: Je to jen paní, která prošla po chodníku, nejsem sexuální predátor

Avšak sociálními sítěmi začalo kolovat video slovenského youtubera, jenž na Karlose Vémolu narazil v Bangkoku, kde dělají bijci společnost kamarádi, ale také neznámá vnadná blondýnka. O jeho manželku Lelu Ceterovou (33) ale nejde.

Lidé začali ihned spekulovat, zda si Karlos během volných chvil náhodou neužívá i pozornosti jiné ženy. Tyhle spekulace ale bijec MMA po lavině otázek zcela vyvrací.

„Vidím, že Česko zase žije nějakou kauzou, že kolem mě prošla nějaká paní na chodníku. Tak ze mě zase všichni dělají nějakého sexuálního predátora, že sem jezdím asi si užívat a ne trénovat. To může říct asi jenom člověk, který tady nikdy nebyl. Mezi třífázovými tréninky jsem rád, že stihnu akorát doktora a vyspat se. Na nějaké užívání rozhodně není čas. Nehledě na to, že se moc těším, až se vrátím do Česka, na svou ženu a děti. To je jediné, co mě zajímá, trénovat, dřít a zvítězit. Bláznivé video vypouštím a soustředím se na svou práci,“ vysvětlil Karlos Vémola na sociálních sítích.

Karlos Vémola s blondýnou, která podle něj prošla jen po chodníku.

Nebylo by to totiž poprvé, co se hovořilo o tom, že má Vémola milenku. Hvězda filmů pro dospělé Rika Fane před několika měsíci tvrdila, že s ní měl Karlos poměr. Manželství Lely a Karlose ale aféru ustálo a bijec dokolečka tvrdil, že s mladou pornoherečkou nic nemá. ■