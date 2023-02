Půl roku po porodu druhého syna v plném nasazení: Eva Burešová chystá premiéru, turné i velký návrat do ZOO

Eva Burešová je půl roku po porodu v plném nasazení. Super.cz

V polovině srpna loňského roku sice porodila druhého syna Tristana, ale dlouhou mateřskou dovolenou si nedopřála. Zpěvačka a herečka Eva Burešová (29) je půl roku po porodu v plném pracovním nasazení. Už jsme informovali, že aktuálně zkouší hlavní roli v muzikálu The Bodyguard, ale to zdaleka není všechno.

"Rozjíždím turné, bude tam jedenáct zastávek, a strašně se na to těším. Mám radost, že se ty vstupenky prodávají a že se na to těší i jiní lidé než já. Myslím si, že to bude bomba. Dostanu se na místa, kde jsem dlouho nebyla a odkud mi lidi píšou, jestli tam někdy přijedu. Tak tenhle rok tam přijedu," usmívala se spokojeně.

Chystá také velký návrat do seriál ZOO. "Vrátila jsem se zpátky, jednou týdně točím ZOO a po březnové divadelní premiéře se těch termínů rozjede trochu víc. Ale nebude to zase tak často, protože mám pořád malé miminko," uzavřela. ■