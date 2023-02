Make-up přešlap: Modelka Ashley Graham byla bez obočí k nepoznání. Kdo ji proboha líčil, nechápou fanoušci

Ashley Graham na afterparty po filmových cenách BAFTA svým líčením zrovna nezabodovala. Profimedia.cz

Londýn v neděli večer žil udílením filmových cen BAFTA. Slavnostním večerem to ale zdaleka nekončilo. Když byly ceny rozdané, vydaly se celebrity ještě do známého podniku Annabel's, kde se konala British Vogue And Tiffany & Co BAFTA afterparty. Jedním z hvězdných hostů byla i Ashley Graham (35), kterou ovšem nebylo vůbec snadné poznat.