Hezoun z Devadesátek hraje ve Zlaté labuti nesmělého zlatníka: Co prozradil o natáčení a o soukromí?

Kryštof Bartoš promluvil o práci i o soukromí. Super.cz

"Točí se mi skvěle, je to bezva parta, s většinou obsazení se znám už z DAMU, protože je to vlastně takový generační seriál o mladých lidech. I moje role je fajn a ta linka se časem zvětší. V prvních dílech to vypadalo, že tam skoro nejsem, ale teď točím docela často a jsem za to rád. Myslím, že by si mě lidé mohli zapamatovat i z této role," míní.

Kryštof žije s kolegyní, herečkou Martinou Babišovou (29). Ta napsala svoji první knihu, která už je k dostání na internetu. "Jmenuje se Sundat se jak Fénix a křtít se bude 20. března, budu jedním z kmotrů. Jsem na ni hrdý, imponuje mi, že dokáže věci dokončit," uvedl herec, který v našem videu prozradil i něco ze soužití s temperamentní zrzkou.

I on sám psával básničky a písňové texty. "Ale nic velkého, spíš jsem si hrál na Jima Morrisona. Bylo to spíš pro holky, ale možná jednou budu mít pocit, že píšu víc než jen juvenilie do šuplíku, a něco vydám. Ale zřejmě to bude spíš beletrie," svěřil. ■