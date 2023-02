Legendární seriál Columbo slaví 55 let. Zajímavosti ze života chlapíka v ušmudlaném baloňáku

Peter Falk jako poručík Columbo Profimedia.cz

Legendární poručík Columbo z losangeleské policie vyřešil každý případ, který dostal na starost. Pachatelé si přitom pokaždé mysleli, že je to ňouma, kterého opijí rohlíkem – netušili totiž, že mazaný kriminalista klame tělem. A tak se na chlapíka v ušmudlaném baloňáku a s neodmyslitelným doutníkem v ruce dívali svrchu.

Aby také ne – vždyť neustále něco hledal, zapomínal a po rozloučení se znovu a znovu vracel se slovy: „A ještě jedna věc, pane (nebo madam). Poslední dotaz, málem bych zapomněl.“ Navíc si téměř v každém díle půjčoval tužku, někdy i několikrát. Většinou od pachatelů. Pokud si ale potřeboval zapsat něco v přítomnosti někoho jiného, téměř vždy ji měl po ruce.

Nadřízení ho nikdy nepovýšili

Seriál Columbo se sice začal vysílat až v roce 1971, nicméně Peter Falk (16. 9. 1927-23. 6. 2011) se v roli zdánlivě neškodného detektiva představil vůbec poprvé už před 55 lety. Bylo to 20. února 1968 v pilotní epizodě Vražda na předpis.

V deseti řadách seriálu vzniklo celkem 69 epizod, přičemž poslední, nazvaná Columbo má rád noční život, byla natočena v roce 2003. Zajímavé je, že ačkoli poručík vyřešil všechny své případy, nadřízení ho nikdy nepovýšili. Všichni také víme, že Columbo měl italské kořeny. Jeho představitel ale Ital nebyl – Falkovi předkové pocházeli z Polska, Ruska a Maďarska.

Paní Columbová musela být pěkná šmudla

Samostatnou kapitolou je poručíkův baloňák, který vyrobila španělská firma Cortefiel. Herec si ho koupil někdy na počátku 60. let, když ho při procházce New Yorkem zastihla přeháňka. Stylisti mu pak řekli, ať si na natáčení vezme věci ze svého šatníku. „Vybral jsem to nejumolousanější sako a řekl štábu, ať ho obarví na špinavě hnědou,“ vyprávěl později Falk, který ze skříně vytáhl i svůj postarší a již notně pomačkaný baloňák.

Sluší se připomenout i poručíkovu manželku. Columbo o ní mluví v každé epizodě, ale nikdy ji nikdo neviděl. Víme o ní pouze to, že dobře hraje kuželky, stará se o rodinné finance, ráda zpívá a tančí, miluje křížovky, věnuje se charitě a občas pohlídá synovce a neteře.

Jenže… Mnohé divačky jistě napadlo, zda byl poručík vůbec ženatý – copak by některá manželka (zejména pokud je ženou v domácnosti) nechala svého muže chodit v tak uválených hadrech? Kuriózní přitom je, že v šesti epizodách se objevila Falkova skutečná manželka Shera Danese (73). Představitel detektiva ale trval na tom, že v žádné z nich nebude hrát vražedkyni.

Columbovi chutnalo chilli

Nesmíme zapomenout ani na poručíkovo značně omšelé auto, které se mezi nablýskanými bouráky vyšetřovaných prominentů vyjímalo jako pěst na oko. Šlo o vůz Peugeot 403 Cabrio, který se vyráběl od roku 1956.

O představiteli poručíka Columba je také známo, že v dětství přišel kvůli rakovině o pravé oko. Jeho zdánlivě nepřítomný pohled tak způsobovalo umělé oko, což jeden z hercových odpůrců z Columbia Pictures okomentoval slovy, že by za stejné peníze mohl mít herce se dvěma očima. Méně se ví, že Peter Falk byl puntičkář, neměl paměť na čísla, měl rád kulečník, dobře vařil, bavily ho slovní hříčky a byl velkým fanouškem westernů. Jeho nejoblíbenějším jídlem bylo chilli – maso se zeleninou a pálivou paprikou. ■