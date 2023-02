Po pravdě: Michaela Kuklová otevřeně o rakovině. Šest dní po odstranění prsou šla do práce

Michaela Kuklová promluvila v pořadu Po pravdě nejen o boji s rakovinou. Super.cz Po pravdě

„S onkologickou nemocí jsem vlastně počítala. Bylo by divné, kdyby mě nepotkala…,“ říká v otevřeném rozhovoru dalšího dílu Po pravdě herečka Michaela Kuklová (54).

Oblíbená herečka se deset let potýkala s obrovským stresem způsobeným soudními líčeními kvůli jejímu tehdejšímu manželovi Jiřímu Pomeje. Ten si totiž na dokončení filmu Andělská tvář půjčil milionové částky, které nebyl schopen splácet.

A protože si Jiří půjčil na film jako fyzická osoba, dluhy se automaticky přenesly i na jeho tehdejší manželku, Michaelu Kuklovou. Ta se tak rázem stala vlastně spoludlužníkem. „Soudy mě nejvíce zocelily, ale také nejvíce pokládaly na lopatky, během deseti let nejistoty, co s mým životem bude,“ vzpomíná Michaela Kuklová a přiznává, že onkologická nemoc byla vlastně vyústěním tohoto zapeklitého období.

„Tušila jsem, že těmi stresy jsem dala tělu tak zabrat, že by bylo divné, kdyby mě nemoc nepotkala. Na druhou stranu jsem byla velmi klidná, protože jsem věděla, že to zvládnu.“

Nádor se velmi dobře skryl…

Michaela pohmatem cítila v prsu něco, co ji zneklidňovalo. Procházela mamografickým vyšetřením, které rakovinu opakovaně nepotvrdilo. „Tím jsem se vlastně uklidňovala i já a říkala si, že cítím něco špatně. Ale protože jsem v prsu cítila něco, co tam být nemá, vyžádala jsem si i sono vyšetření, ale ani to nic neprokázalo. Moje intuice však byla velmi silná…,“ říká slavná herečka, která nakonec absolvovala i magnetickou rezonanci a následnou biopsii, které nakonec rakovinu prsu odhalily a potvrdily.

„Já jsem to vlastně skoro čtyři roky čekala a byla jsem šťastná, že se konečně bude něco dít a budu se léčit. Mozek mi nedával signál, že něco špatně dopadne, neměla jsem jinou možnost než být zdravá, protože mám syna a ten mě potřebuje. Navíc, vyrůstal jen se mnou, je na mě fixovaný, jsem jeho nejbližší člověk.“

Šest dnů po operaci se vrátila do práce

Michaela absolvovala operaci, při které jí byl odstraněn nádoru z prsu, ale rovněž došlo k odstranění prsních žláz a z preventivních důvodů si nechala Michaela odoperovat obě prsa. „Nutno ale podotknout, že můj druh nádoru se rád objevuje na obou místech zároveň, je tam tedy potenciálně vyšší ohrožení i toho druhého prsu, takže nebylo o čem rozhodovat,“ vysvětluje Michaela Kuklová, která se šest dnů po operaci vrátila pracovně do divadla.

„Vše souvisí se vším a musím vycházet sama ze sebe. Proto v mém případě, kdybych nastoupila na nemocenskou – kdo mi zaplatí složenky? Řešila bych to půjčkami? Pomůžou mi půjčky? Jak je splatím potom? Budu se pak honit o to víc? Každý musí vycházet z vlastní situace a nacházet nejoptimálnější řešení vůči všemu…,“ říká Michaela Kuklová, kterou i osobní zodpovědnost za kolegy i diváky z potenciálně zrušeného představení motivovala k tomu, že velmi krátce po operaci znovu začala hrát a psychicky se pozitivně nastavila.

Covidová doba ji vrátila k malování

Michaela Kuklová už před mnoha lety objevila vášeň k malování. V době covidu se k malování opět intenzivně vrátila, a dokonce si jím i vydělávala. „Covid nás v herecké kariéře zastavil, divadla byla zavřená, nevydělávalo se, ale co s tím? Mám hypotéku a žádný příjem. Tak jsem se vrhla zpět na malování olejem, ale i akvarelem a začala jsem malovat lidem portréty na zakázku. Takže to byl milý přivýdělek,“ dodává Michaela Kuklová.

