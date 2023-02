Syn Mekyho Žbirky (✝69) pokračuje v tátových stopách: Nemám z toho radost, svěřila se Davidova maminka

Kateřina Žbirková se rozpovídala o synovi Davidovi. Super.cz

Sice už není mezi námi, ale nominace na ceny Anděl získalo poslední album Mira Žbirky (✝69) Posledné veci hned čtyři. "Jsem hrozně ráda hlavně za našeho syna Davida, který to celé produkoval, bylo na něm, aby to album sám dodělal, bez supervize Mekyho," řekla Super.cz vdova po legendárním muzikantovi Kateřina Žbirková.

"Jestli to Meky odněkud vidí, tak je, myslím, rád také hlavně za Davida, který tomu obětoval tři čtvrtě roku," dodala. "David má i svoje projekty. Teď mu 24. února v Anglii vyjde album na vinylu i na streamingu, takže se teď konečně může vrhnout i na svoje věci. Bude tam mít i nějaké koncerty a nakonec bude hrát i tady v Čechách. Takže, bohužel, pokračuje v tátových stopách," řekla Kateřina, kterou netěší, že syn se věnuje také muzice.

"Po těch pětatřiceti letech v muzikantském prostředí vím, co to je muzikantský život. Není to úplně jednoduchý chlebíček. Ale zase, když ho to baví a je to pro něj potěšení, nemůžu mu to brát," krčila rameny Kateřina, která věří, že na Andělech, kteří proběhnou 15. dubna, se syn také objeví.

"Loni tam byl, protože tam probíhala krásná pocta Mekymu, kdy Michal Malátný a Katka Knechtová zpívali Atlantidu. Doufám, že David nebude mít nějaký svůj koncert a přijde také," domnívá se Žbirková, se kterou jsme se v našem videu pobavili i o tom, jaký outfit na slavnostní večer zvolí. ■