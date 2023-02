Karlos Vémola byl natočen po boku neznámé blondýnky: O jeho manželku Lelu ale nešlo

Karlos a Lela jsou teď na nějakou dobu od sebe. Vémola trénuje v Thajsku. Michaela Feuereislová

Avšak se zdá, že je MMA bijec zpátky v sedle. Už od dubna totiž naskakuje do maratonu turnajů, kvůli kterým vyrazil trénovat až do dalekého Thajska. I proto je celý jeho Instagram zaplavený zejména příspěvky z tvrdé přípravy, která vyžaduje i pravidelnou regeneraci.

Sociálními sítěmi ovšem aktuálně koluje video slovenského youtubera, jenž na Karlose Vémolu narazil v Bangkoku, kde dělají bijci společnost kamarádi, ale také neznámá vnadná blondýnka, kterou si někdo mohl splést i s jeho manželkou Lelou Ceterovou (33). Avšak o matku jeho dvou dětí nejde.

Vémola si vyšel na procházku s neznámou blondýnou. Natočil ho u toho slovenský youtuber.

Netrvalo dlouho, co lidé začali šířit spekulace, o koho může vlastně jít. Ač se Karlos zdaleka nedopouští ničeho nekalého či skutků, které by doma jen stěží vysvětlil, přítomnost vnadné blondýnky, není úplně to, co by jeho manželku potěšilo.

Už loni o něm hvězda filmů pro dospělé Rika Fane tvrdila, že s ní měl Karlos poměr. Manželství Lely a Karlose ale aféru ustálo a bijec dokolečka tvrdil, že s mladou pornoherečkou nic nemá. ■