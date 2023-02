Dominik Hašek vzpomínal na Nagano. Bujaré oslavy, návštěva Havla a pár chvilek jako v mlze

Dominik Hašek zavzpomínal na jeden z nejúžasnějších dní jeho života. Super.cz

„Samozřejmě je to pár let a některé konkrétní věci jsou už malilinko v mlze a je spousta věcí, na který člověk nemůže zapomenout nikdy. Ať už radost po zápase, nebo ty rozhodující momenty a předávání medaile a pak samozřejmě návrat domů a přivítání na letišti a na Staroměstském náměstí. Jsou to nezapomenutelné momenty,“ svěřil se bývalý brankář Dominik Hašek Super.cz.

„My jsme vyhráli někde odpoledne, ten zápas byl hrozně brzo. Byl myslím od jedné jejich času. My jsme po zápase šli do Českého domu. Telefonoval mi pan prezident Havel, prohodili jsme spolu pár slov. Byl to příjemný rozhovor. Pak jsme sedli do autobusu a jeli jsme do Tokia a letěli jsme speciálem, který nám prezident poslal, abychom mohli přeletět do republiky. Ty oslavy začaly po zápase, v autobuse a pak pokračovaly v letadla a pak tady. Byly to nepřetržité oslavy, který byly náročné, ale na druhou stranu, když se vám podaří něco takhle fantastického pro naší zemi, tak se to má oslavovat.“

My si Dominikem Haškem povídali před natáčením zábavné show 7 pádů Honzy Dědka. Řeč také padla na blížící se finále Eurovize. Jeho dcera Dominika soutěžila se svojí kapelou v průběhu loňského roku Eurovize. Co ale bývalý brankář říká na letošní výběr, tedy že naší zemi bude reprezentovat dívčí skupina Vesna a to s kontroverzní písní, která byla hned zakázaná v Rusku? To se dozvíte v našem rozhovoru ve videu. ■