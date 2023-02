Hynek Čermák oslavil padesátku! Herec prozradil, jaký dárek ho potěšil nejvíc a jak se cítí

Hynek Čermák oslavil kulaté narozeniny Super.cz

Energie mu zkrátka nechybí. Málokdo by řekl, že majitel charismatického hlasu oslavil na Valentýna padesáté narozeniny. Jaká tedy byla jeho oslava?

„V kruhu rodinném a v kruhu přátel, moje žena mně připravila spousty překvapení. Největšími dárky pro mě byla setkání s mými přáteli, málokdy mám čas se s nimi setkat, takže to bylo skvělé,“ svěřil se Hynek Super.cz.



Věk je ale pro něj pouze číslo, které tak nějak ani nevnímá. „Víte, ono v padesáti letech člověk tak od 48 let říká, že je mu pade. Zatím mi to nedochází, ale až někde něco rupne, tak to asi přijde.“

Do kin vstoupil snímek Děti Nagana, kde herce můžeme vidět v roli trenéra, který vede partu kluků a jedné holky do zápasu. Měl by on sám trpělivost na to, že by trénoval mladé talenty?

„Asi bych nějakou trpělivost měl. Zažil jsem už podobné situace v životě. Dělal jsem vedoucího na táborech, instruktora na lyžácích, hereckého kouče na hereckých táborech dětem. Mám s tím zkušenost, asi bych to zvládnul,“ dodal se smíchem Hynek Čermák během rozhovoru. ■