Michal Janotka se stal otcem. Zprávu, pohlaví i jméno miminka prozradil v přímém přenosu v televizi

Michal Janotka a jeho Nikola Foto: Se svolením M. Janotky

Ve vysílání Krimi zpráv na Primě dnes bylo veselo. Přímo do vysílání vběhla s dárečky Laďka Něrgešová (47), která před národem pogratulovala moderujícímu Michalu Janotkovi k miminku.

Michal Janotka měl za sebou jeden z nejvíc vzrušujících zážitků svého života, přesto jel do televize a jako by nic odmoderoval živé vysílání. Kdyby nebylo Laďky Něrgešové, asi by se nikdo nedozvěděl, že se mu právě dnes narodil první potomek.

„Přijel jsem teď z porodnice. Máme syna Nikolase a je to totální úlet! Jsem šťastnej. Sice unavenej, ale jízda začíná,“ řekl dlouholetý reportér a také moderátor. Miminko má s přítelkyní Nikolou, která je někdejší vedoucí vydání Krimi zpráv. ■