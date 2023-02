Denisa Pfauserová odhalila pohlaví očekávaného miminka: Bude mít princezna z Řachandy holku, nebo kluka?

Denisa Pfauserová prozradila pohlaví miminka. Foto: Aki Votrubová

Těhotenství tajila pět měsíců, teď prozradila pohlaví očekávaného miminka. Herečka Denisa Pfauserová (34) s přítelem Martinem Kučerou v neděli uspořádali tzv. gender párty, kde se to, zda budou mít kluka nebo holku, dozvěděli jejich nejbližší.

Denisa sice miminko v bříšku oslovovala Bublinko, ale to nic neznamenalo. Sama se rozjásala, když propíchla balonek a jasně tak padlo pohlaví. "Budu mít další princeznu," řekla Super.cz představitelka hlavní role z pohádky Řachanda.

Video z párty publikovala i na sociálních sítích. "Ačkoli to tak z videa nevypadá, žádné preference jsme neměli. Milovali bychom tě úplně stejně, i kdybys byla to druhé pohlaví," oslovila nenarozené děťátko. "Člověk se vlastně se svým potomkem vrací do svého vlastního dětství, takže má radost, že bude zase kupovat panenky nebo autodráhu," dodala herečka. ■